ABD Başkanı Biden'dan Bağdat Konferansı için Irak hükümetine tebrik
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ABD Başkanı Biden'dan Bağdat Konferansı için Irak hükümetine tebrik

ABD Başkanı Biden'dan Bağdat Konferansı için Irak hükümetine tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, Irak'ta dün düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı dolayısıyla Irak hükümetini kutlayarak zirve toplantısını "Başarılı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Irak'ta dün düzenlenen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı dolayısıyla Irak hükümetini kutlayarak zirve toplantısını "Başarılı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkan Joe Biden, Irak'ta gerçekleştirilen Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nın başarılı bir şekilde sona ermesinden dolayı yaptığı açıklamada, Irak'ın Orta Doğu bölgesindeki gerilimi azaltmak ve işbirliğini genişletmek için tarihi bir liderlik rolü üstlendiğini söyledi. Irak ile ABD arasındaki "Stratejik Çerçeve Anlaşması" uyarınca Irak'ın ortak ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Biden "Irak, ortağımız ve ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Birlikte Orta Doğu bölgesinde istikrarı sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Biden açıklamasında, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na verdiği destekten dolayı Irak hükümetine teşekkürlerini iletti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün, Türkiye de dahil olmak üzere 9 ülkenin katıldığı "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" düzenlenmişti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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