- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu

18.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:33

- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında korona aşısı oldu.

- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu

WASHINGTON - ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, canlı yayında korona aşısı oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce yaptığı açıklamada halkı korona aşısına teşvik etmek için canlı yayında korona aşısı olacağını söylemişti. Pence, bugün Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçerek ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman BioNTech tarafından geliştirilen korona aşısını yaptırdı. Pence ile birlikte eşi Karen Pence de korona virüs aşısı yaptırdı.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın da önümüzdeki hafta başında korona aşısı yaptırması bekleniyor. Daha önce korona olan Donald Trump ise, doktorları onay verene kadar korona aşısı olmayacak.

- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu
- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu
- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu
- ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise İrem Derici Nilgün Belgün Caner Cindoruk
Spor Okan Buruk Pierre Webo Fatih Terim Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Karar Adana Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - ABD Başkan Yardımcısı Pence, korona aşısı oldu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:34:00. #1.15#
title