ABD, Kıbrıs Meselesine de El Attı: Adayı Birleştirin

İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında dokuz gündür devam eden Kıbrıs Konferansının bugün sürpriz bir katılımcısı vardı.

ABD DE MÜDAHİL OLDU!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, telefonla görüşmelere müdahil olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşme gerçekleştirdi.

"KIBRIS'I BİRLEŞTİRİN"

Pence'in birleşik Kıbrıs çağrısı yaptığı görüşmede ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Hamburg'daki G20 Zirvesi sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde Kıbrıs konusunu açmasının istendiği açıklandı.