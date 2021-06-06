Washington'da havada panik anları! ABD'nin iki numarası Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı
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Washington'da havada panik anları! ABD'nin iki numarası Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı

Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i, Guatemala'ya götürmek için havalanan "Air Force 2" uçağı teknik arıza nedeniyle Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra üsse geri döndü. Büyük panik yaşanan anlarda, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kendisini Guatemala'ya götürmek için havalanan uçağın arıza yapması nedeniyle büyük tedirginlik yaşadı. "Air Force 2" uçağı, Washington'daki Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalktıktan kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle üsse geri döndü.

UÇAĞI DEĞİŞTİRİP YOLA DEVAM ETTİLER

Başkan Yardımcısı Harris'in Sözcüsü Symone Sanders, uçaktaki gazetecilere yaptığı açıklamada, uçaktaki teknik arızadan dolayı üsse döndüklerini ve uçağı değiştirip yola devam edeceklerini belirtti.

HARRİS'TEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Sanders, "Teknik bir sorun. Endişe edilecek büyük bir şey yok." dedi. Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Harris ise, "İyiyim, iyiyim. Biraz dua etmemiz gerekti ama hepimiz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Washington'da havada panik anları! ABD'nin iki numarası Kamala Harris'in uçağı zorunlu iniş yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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