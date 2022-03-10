ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü - Haberler

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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bugün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bugün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü. Görüşmeye Polonya Savunma Bakanı Obrony Narodowej'de katıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, resmi ziyaret öncesi yaptığı açıklamada "Bu gezi, ABD'nin NATO Müttefiklerimizle birlik sergilemeye ve Putin'in Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Ukrayna halkına destek sağlamaya devam ettiği için önemli bir anda yapılacak" dedi.


ABD Başkan Yardımcısı Harris, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Dünya

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