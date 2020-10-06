ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın
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ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın

06.10.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:13

ABD'de Demokratların başkan adayı Joe Biden, Trump yönetimine Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye çevirme kararını tersine döndürmesi için 'baskı' yapması çağrısı yaptı.

Joe Biden yaptığı yazılı açıklamayla NATO'nun Yunanistan ve Türkiye arasında tansiyonu düşürme ve askeri gerilimi azaltma mekanizması kurulması çabalarını desteklediğini ve diplomatik görüşmelerin başlamasının doğru bir adım olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE'YE BASKI UYGULAMALI"

Biden, "Trump yönetimi, başarılı bir diplomasi ortamının yaratılması için güç kullanma gibi tehditler de dahil olmak üzere Türkiye'ye bölgede Yunanistan'a karşı provokatif eylemlerden kaçınması için baskı uygulamalı" dedi.

BIDEN'DAN ERDOĞAN'A AYASOFYA ÇAĞRISI

Reuters'ta yer alan habere göre Biden ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Ayasofya'yı camiye çevirme kararını geri almaya ve Ortodokslar da dahil olmak üzere herkesin eşit erişime sahip olmasını sağlayarak müze statüsüne döndürmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan adayı Biden'dan Trump'a Ayasofya çağrısı: Kararın tersine dönmesi için baskı yapın

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