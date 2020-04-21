ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times skandal bir iddiada bulundu. Gazete, İstanbul'da son iki seneye göre ciddi artış gösteren ölüm sayılarına işaret ederek, hükümetin gerçek koronavirüs verilerini paylaşmadığını öne sürdü.

ABD'nin New York Times gazetesi koronavirüsün Türkiye'deki son durumu ile ilgili skandal bir iddiada bulundu. Gazete, İstanbul'da son iki seneye göre yaşanan ölüm sayılarındaki artışa değinerek Türkiye'nin gerçek sayıları sakladığını öne sürdü.

"AYNI TARİHLER ARASI BU YIL DAHA ÇOK ÖLÜM YAŞANDI"

Gazetenin sözde araştırmasına göre bu sene 9 Mart ile 12 Nisan arası geçen senenin ortalamasına kıyasla yaklaşık 2 bin 100 daha fazla ölüm yaşandı. New York Times, İstanbul'daki verileri ve açıklanan rakamlar kıyaslandığında ölü sayısının çok daha fazla olma ihtimalinin ortaya çıktığını iddia etti. New York Times, hiçbir kanıtı bulunmamasına rağmen; 2 bin 100 ölüm vakasının da salgın günlerinde yaşandığına dikkat çekti.

"KORONAVİRÜS GEÇ AÇIKLANMIŞ OLABİLİR" İDDİASI

Gazetenin İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, hükûmetin Kovid-19 kaynaklı ilk ölümü 17 Mart'ta açıkladığını hatırlatarak, İstanbul'da ölüm oranının daha önce zıplama yaptığını, yani koronavirüsün Türkiye'ye gelişinin geç açıklanmış olabileceğini iddia etti.