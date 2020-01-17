ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz
Haberler » Dünya » ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz - Haberler

ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz

Amerika Birleşik Devletleri Afrika kıtasındaki askeri varlığının geleceği ile ilgili karar verme aşamasında

17.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:28
ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz

kıtasındaki askeri varlığının geleceği ile ilgili karar verme aşamasında.


Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley Fransız mevkidaşı François Lecointre ile yaptığı görüşme sonrası 'ten Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada kesin bir takvim olmadığını ama 1-2 ay içerisinde nihai kararın verileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri