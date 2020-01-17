ABD: Afrika'daki askeri varlığımıza ilişkin kararı 2 ay içinde vereceğiz

17.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 11:28

Amerika Birleşik Devletleri Afrika kıtasındaki askeri varlığının geleceği ile ilgili karar verme aşamasında.



Amerikan Genelkurmay Başkanı Mark Milley Fransız mevkidaşı François Lecointre ile yaptığı görüşme sonrası Paris'ten Washington'a dönerken gazetecilere yaptığı açıklamada kesin bir takvim olmadığını ama 1-2 ay içerisinde nihai kararın verileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle