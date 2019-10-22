ABD, Afganistan'daki asker sayısını düşürdü
ABD'nin Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin Scott Miller, göreve geldiği son bir yıl içerisinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin civarında azalttıklarını açıkladı.
ABD'nin Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin Scott Miller, yeni karar alarak Afganistan'daki asker sayısını 2 bin civarında azalttıklarını açıkladı.
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile birlikte Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlediği ortak basın toplantısında Orgeneral Miller, "Kamuoyunca çok bilinmeyebilir ancak optimizasyon sürecinin bir parçası olarak buradaki askeri gücümüzü 2 bin civarında azalttık." dedi.
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Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ABD'nin Afganistan Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett, geçen yıl ABD'nin ülkedeki asker sayısının 15 bin ve şu an itibariyle 13 bin civarında olduğunu belirtti.
Çekilen kuvvetlerin çoğunlukla Kabil'deki karargahtan olduğuna dikkati çeken Albay Leggett, bu durumun Afganistan'dan çekilmeyle ilgili değil, genel bir ayarlamanın parçası olduğunu vurguladı.