ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi'nin başına ilk kez siyahi bir kadın atandı

ABD Senatosunda yapılan oylamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın Sivil Haklar Departmanı'nın başına Kristen Clarke'ın geçmesi onaylandı.

ABD Senatosunda yapılan oylamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın Sivil Haklar Departmanı'nın başına Kristen Clarke'ın geçmesi onaylandı. Söz konusu birimin başına 1957'den bu yana ilk kez siyahi bir kadın atanmış oldu.

ABD'de siyahi George Floyd'un 1'inci ölüm yıldönümünde Senatoda yapılan oylamada tarihi bir karar alındı. ABD Adalet Bakanlığı Sivil Haklar Dairesi'nin başına Kristen Clarke'ın geçmesi 51'e 48 oy ile onaylandı. Söz konusu birimin başına 1957'den bu yana ilk kez siyahi bir kadın atanmış oldu. Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Clarke lehine oy kullanan tek Cumhuriyetçi oldu.

Cumhuriyetçi Senatörler Ted Cruz, Josh Hawley ve Mitch McConnell, polis reformu konusundaki görüşlerini gerekçe göstererek Clarke'ın adaylığını desteklemeyi reddettiler. McConnell dün yaptığı açıklamada, ABD genelinde şiddet suçlarındaki artışa işaret ederek, Clarke'ın bu kritik zamanda çok önemli olan bu görev için doğru aday olmadığını ifade etmişti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı