ABD, 20 milyon doz Pfizer/BionTech, Moderna ve Johnson and Johnson aşısını diğer ülkelerle paylaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ABD, 20 milyon doz Pfizer/BionTech, Moderna ve Johnson and Johnson aşısını diğer ülkelerle paylaşacak

ABD, 20 milyon doz Pfizer/BionTech, Moderna ve Johnson and Johnson aşısını diğer ülkelerle paylaşacak
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, ürettikleri 20 milyon doz Pfizer/BionTech, Moderna ve Johnson and Johnson aşısını, haziran sonuna kadar diğer ülkelerle paylaşacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ürettikleri 20 milyon doz Pfizer/BionTech, Moderna ve Johnson and Johnson aşısını, haziran sonuna kadar diğer ülkelerle paylaşacaklarını açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki aşılama sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkedeki aşılama çalışmaları sayesinde 50 eyaletin tamamındaki vaka sayılarının düştüğünü vurgulayan Biden, "Bu, virüse karşı mücadelemizin bittiği anlamına gelmez. Ancak tünelin sonundaki ışık her geçen gün büyüyor." dedi.

Joe Biden, hala aşılarını yaptırmamış kişilerin de bir an önce aşı olması gerektiğini belirterek, "Aşı programımız, dünyada lider konuma yükseldi. Bugün, dünyaya yardım etmek için ek adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Virüs tüm dünyada kontrol altına alınana kadar ABD'nin güvende olamayacağına işaret eden Biden, "Mart ayında 4 milyondan fazla AstraZeneca aşısını dünya ile paylaştık. Nisan sonunda da 60 milyon doz aşıyı dünya ile paylaşacağımızı duyurduk. Bu aşı, ABD'de henüz onaylanmadı." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'de üretilen bütün AstraZeneca aşılarının dünya ile paylaşılacağının altını çizerek, "Ayrıca bugün Moderna, Pfizer ve Johnson and Johnson aşılarının da dünya ile paylaşılacağını duyuruyorum. Haziran sonuna kadar tüm Amerika'yı korumaya yetecek kadar aşımız olacak. Gelecek 6 hafta içinde ekstra 20 milyon dozu da dünya ile paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

Kovid-19 salgınının bitirilmesi için uluslararası alanda da adımlar atılacağını dile getiren Biden, bu konudaki programlarını, gelecek ay katılacağı G7 Zirvesi'nde açıklayacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a silah satışı tepkisi: Kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz
Gazze saldırıları öncesinde ABD'nin İsrail'e güdümlü füze satışına onay verdiği ortaya çıktı
Gazze saldırıları öncesinde ABD'nin İsrail'e güdümlü füze satışına onay verdiği ortaya çıktı
ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
ABD, BMGK'nin İsrail-Filistin krizine yönelik ortak açıklama yapmasını tekrar engelledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Sibel Can Beren Saat Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Caner Erkin Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ABD, 20 milyon doz Pfizer/BionTech, Moderna ve Johnson and Johnson aşısını diğer ülkelerle paylaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 22:01:21. #1.15#

title