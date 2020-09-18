Abbas Güçlü kimdir? Abbas Güçlü kaç yaşında, nereli? Abbas Güçlü hayatı ve biyografisi!

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ABBAS GÜÇLÜ KİMDİR?

Abbas Güçlü, 1957 yılında, Haymana, Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi'ne kayıt olan Güçlü, bu üniversitenin Teknik Eğitim Fakültesi'nden başarıyla mezun oldu.

Yirmi yılı aşkın süredir Milliyet Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Güçlü, halen bu gazetede Eğitim Editörü ve köşe yazarı olarak görev yapmakta. Uzun süre boyunca radyo/tv sektöründe eğitim programları hayata geçiren Güçlü, Kanal D'de Halkın Gündemi ve de Karne adlı programları, TRT'de Sonsuz Yarış adındaki eğitim programını hayata geçirdi; ayrıca Radyo D ve Radyo Foreks'in kuruluş sürecinde yer aldı.

Abbas Güçlü'nün yayına hazırladığı ve sunuculuğunu üstlendiği tartışma programı Genç Bakış ise, ülkemizde eğitim alanında hazırlanan yapımlar arasında en önemlilerinden birisi olarak göze çarpmakta. Her bölümünde eğitim sistemimizle ilgili önemli konuların tartışıldığı Genç Bakış, ayrıca ÖSS ve LGS'ye hazırlanan gençlerimize de yol göstericilik yaparak pek çok insanın hayatını etkiledi.

Abbas Güçlü, dünyadaki pek çok eğitim sistemini yerinde inceleyerek, eksileri ve artıları ile bizim sistemimizle karşılaştırdı, eğitim sisteminin geliştirilmesi açısından önemli önerilerde bulundu. Halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Temel Gazetecilik dersleri vermekte olan Güçlü, ayrıca Genç Bakış programına ve de Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazılarına devam etmekte.

Pek çok kez Yılın Gazetecisi ödülünü kazanmış olan Abbas Güçlü'nün, ayrıca Genç Bakış programı ile kazandığı çok sayıda En İyi Gençlik Programı ödülü de bulunmakta.