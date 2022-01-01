Abartı egzozla yüksek ses çıkartınca yeni yıla arabasız girdi - Haberler
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Abartı egzozla yüksek ses çıkartınca yeni yıla arabasız girdi

Abartı egzozla yüksek ses çıkartınca yeni yıla arabasız girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uygulama noktasını geçince aracındaki abartı egzozu açarak yüksek ses çıkartan otomobil uzaklaşamadan durdurularak bağlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uygulama noktasını geçince aracındaki abartı egzozu açarak yüksek ses çıkartan otomobil uzaklaşamadan durdurularak bağlandı. Otomobil çekici ile otoparka çekilirken sürücü yeni yıla arabasız girdi.

Polis ekiplerinin yılbaşı denetimlerine erken saatlerde başlarken, Ç.C. idaresindeki 34 NL 0280 plakalı Volkswagen marka otomobil uygulama noktasını geçince abartı egzozu açtı. Yüksek ses çıkartan otomobil polis tarafından takibe alındı. Kısa bir kovalamacanın ardından yakalanan otomobile trafik kanunun 32/3 maddesi gereği bin 339 TL idari para cezası kesildi. Uzun süre polislere dil döküp aracını kurtarmaya çalışan sürücü, kendisinin çok sayıda abartı egzozu olan aracı bildiğini onlara ceza yazılmayıp kendisine yazılmasına tepki gösterdi. Sürücü tüm yalvarmalarına rağmen polisi ikna edemeyince yeni yıla arabasız girmek zorunda kaldı.

Araç yapılan işlemlerin ardından çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. - ZONGULDAK

Abartı egzozla yüksek ses çıkartınca yeni yıla arabasız girdi

Abartı egzozla yüksek ses çıkartınca yeni yıla arabasız girdi

Abartı egzozla yüksek ses çıkartınca yeni yıla arabasız girdi

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