Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor

AA / İlhami Çetin - Haberler | Kültür Sanat

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor.

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla devam ediyor.

Abant'ta kar kalınlığı yer yer 15 santimetreyi geçti. Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkı, ayrı bir güzelliğe kavuştu.

Günübirlik ve konaklamak için Abant'a gelen ziyaretçiler kar topu oynadı, gölün çevresinde yürüyüş yaptı, faytona binerek ve piknik yaparak karın tadını çıkardı.

Datça'dan tatil için gelen Ziya Uğur, AA muhabirine, kar yağışını görmek için Abant'a geldiklerini belirterek, tabiat parkının güzelliğine hayran kaldıklarını söyledi.

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor

Abant Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor

AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

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