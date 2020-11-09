Abana Belediye Başkanı Akgül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
09.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:20
Kastamonu'nun Abana ilçesi belediye başkanı Yunus Akgül'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kastamonu'nun Abana ilçesi belediye başkanı Yunus Akgül'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Akgül, Kovid-19 belirtileri nedeniyle Abana İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Akgül'ün karantina ve tedavi sürecine evinde başlandı.
Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel