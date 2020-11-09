Abana Belediye Başkanı Akgül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Abana Belediye Başkanı Akgül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

09.11.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:20
Abana Belediye Başkanı Akgül'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kastamonu'nun Abana ilçesi belediye başkanı Yunus Akgül'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kastamonu'nun Abana ilçesi belediye başkanı Yunus Akgül'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Akgül, Kovid-19 belirtileri nedeniyle Abana İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan Akgül'ün karantina ve tedavi sürecine evinde başlandı.

Akgül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Yüksel

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