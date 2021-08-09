ABA GÜREŞLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ANTAKYA BELEDİYESİ GSK TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI
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ABA GÜREŞLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ANTAKYA BELEDİYESİ GSK TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI

ABA GÜREŞLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ANTAKYA BELEDİYESİ GSK TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI
Habermetre - Haberler | Toplum

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında "Aba güreşleri Türkiye Şampiyonası"nda birçok derece alan Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımını tebrik etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun faaliyet programı kapsamında "Aba güreşleri Türkiye Şampiyonası"nda birçok derece alan Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımını tebrik etti.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun düzenlediği şampiyonaya katılan Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarı göstererek 1 birincilik, 3 ikincilik, 1 üçüncülük ile büyük başarılara imza attı.

Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımının antrenörü Ali Arıkoğlu ve sporcuları tebrik eden Başkan Yılmaz, "Antakya'da güreşi seven ve bu spora yetenekli zengin bir potansiyelimiz var. Bizlere düşen görev altyapıya önem vererek, yetenekli gençleri yetiştirmek ve Türk güreşine yeni yıldızlar kazandırmaktır. Çünkü biz sporun tüm branşlarında olduğu gibi güreşte de başarının altyapıya önem vererek geleceğine inanıyoruz.

Yayın Tarihi :

09 Ağustos, 2021

Kaynak: Habermetre

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ABA GÜREŞLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ANTAKYA BELEDİYESİ GSK TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI - Haberler
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