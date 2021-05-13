AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi olmadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi olmadığını söyledi.

Borrell, İspanyol düşünce kuruluşu Real Elcano Enstitüsünün Madrid'de organize ettiği foruma katıldı.

AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında Orta Doğu'da tekrar yükselen tansiyon ile ilgili sorulara cevap verdi.

Borrell, "Gerginliğin artmasına, çatışmalara ve sivillerin ölümüne bir son verilmesi çağrısında bulunuyoruz ancak şu anda İsrail'e baskı yapma kapasitesine sahip olan tek kişi yalnızca ABD. Avrupa uzun zamandır böyle bir kapasiteye sahip değil. AB'nin İsrail-Filistin meselesini çözme kapasitesi yok." dedi.

Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili AB'nin çaresizliğini gizlemeyen Borrell, "BM ve AB'nin resmi tutumu iki devletli çözüm ve bunda ısrarcı olmalarına rağmen, bu çözümün her geçen gün daha da zorlaştığının farkında olduklarını" ifade etti.

AB Yüksek Temsilcisi, "Dünya, birkaç yıldır başka yöne baktı ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmayı unutmak istedi. Ancak sorun hala orada ve şu anda olan şey, hiçbir çıkış yolu görmeyen Filistin halkının çaresizliğinin tezahürüdür." şeklinde konuştu.

Borrell, AB'den Filistin'e olan mali ve insani yardımını devam ettirmesini isteyerek, bunun sorunun çözümü olmadığını bildiklerini ancak aksi halde durumun daha da kötü olacağını düşündüklerini söyledi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı altında askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 17'si çocuk, 7'si kadın olmak üzere 87 Filistinli şehit olmuş, 487 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli