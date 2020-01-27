AB'yi terk etmeye hazırlanan İngiltere'nin 'Brexit peni'leri hazır
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AB'yi terk etmeye hazırlanan İngiltere'nin 'Brexit peni'leri hazır

AB'den ayrılmaya hazırlanan İngiltere'de resmi Brexit günü tarihi kısa bir mesajla 50 penilerin üzerine basıldı.

27.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:28
AB'yi terk etmeye hazırlanan İngiltere'nin 'Brexit peni'leri hazır

'ni (AB) terk etmeye hazırlanan 'nin 'Brexit peni'leri hazır.


31 Ocak'ta AB ile yollarını resmen ayıracak olan İngiliz hükümeti, o tarihi güne özel madeni para bastırdı. Maliye Bakanı Sajid Javid tarafından basına tanıtılan madeni 50 peni üzerinde "Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk" yazıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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