AB'yi terk etmeye hazırlanan İngiltere'nin 'Brexit peni'leri hazır

27.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:28

Avrupa Birliği'ni (AB) terk etmeye hazırlanan İngiltere'nin 'Brexit peni'leri hazır.



31 Ocak'ta AB ile yollarını resmen ayıracak olan İngiliz hükümeti, o tarihi güne özel madeni para bastırdı. Maliye Bakanı Sajid Javid tarafından basına tanıtılan madeni 50 peni üzerinde "Bütün milletlerle barış, refah ve dostluk" yazıyor. Euronews.com'da Görüntüle