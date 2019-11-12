AB ve üç ülkeden İran'a çağrı: Nükleer anlaşmaya uy ya da yaptırımları göze al

12.11.2019 08:01 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:34

Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya, Fransa ve İngiltere İran'a nükleer anlaşmasına uyma ya da yaptırımların yeniden uygulanmasını da içerecek birtakım eylemleri göze alma uyarısı yaptı.

Üç Avrupa ülkesi ve Mogherini, İran'ın yeraltında bulunan Fordo nükleer tesisindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam etme kararından endişe duyduklarını belirterek bu hamlenin anlaşmaya uygun olmadığını söyledi.

Pazartesi günü Mogherini ve 3 Avrupa ülkesi, "İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) taahhütlerini yerine getirmesine ilişkin sorunların çözümü için ihtilaf çözüm mekanizması da dahil KOEP kapsamındaki bütün mekanizmaları göz önünde bulundurmaya hazır bulunduğumuzu onaylıyoruz" açıklaması yaptı.

Avrupa Birliği Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

ÜÇ ÜLKEDEN İRAN'A UYARI

Fransa, İngiltere ve Almanya yaptıkları ortak açıklamada, İran'a son hamlelerinin bölgedeki gerilimi bitirmek için verilen çabayı engellediğini belirterek uyarıda bulundu.

Açıklamada İran, düşük seviyede zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin azami sınırı aşan ve azami zenginleştirme sınırlarını geçen adımları da dahil olmak üzere, nükleer anlaşmaya aykırı adımlarını geri almaya çağrıldı.

İran'ın Fordo nükleer tesisinde uranyum zenginleştirme kararından son derece endişe duyduklarını belirten 3 ülke, "Orta Doğu'daki gerginliklerin azaltılması için koşulları oluşturmak ve kolaylaştırmak için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye hazırız" dedi. Açıklamada ayrıca yaptırımların yeniden uygulanması gibi bir yola gidilebileceği de gündeme getirildi.