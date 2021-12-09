AB, üye ülkeleri göç prosedürlerinde denetleyecek "Sığınma Ajansı" kuruyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB Sığınma Ajansına ilişkin düzenlemenin kabul edildiğini duyurdu.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konseyin onayladığı düzenleme, AB'de sığınma politikasının uygulanmasının geliştirilmesi ve mevcut AB Sığınma Destek Ofisinin tam yetkili bir ajansa dönüştürülmesini hedefliyor.

Ajans, üye ülkelere istemeleri durumunda üçüncü ülke vatandaşlarının kimliklerinin tespit edilmesi ve kayıt edilmeleri gibi konularda destek sunacak.

Ajans, "Temel Haklar Sorumlusu" adında bir pozisyon oluşturacak ve bu kişi, Ajansın eylemleri sırasında göçmenlerin temel haklarına riayet edip etmediğini kontrol edecek.

Ajansın kendi ekibi dışında en az 500 kişilik bir sığınma uzmanı kadrosu oluşturulacak ve bu grup, sahada üye ülkelere operasyonel destek verecek.

Ajans 31 Aralık 2023'ten itibaren, AB'nin ortak sığınma sistemini nasıl uyguladıkları konusunda üye ülkeleri denetlemeye başlayacak. Örneğin temel haklar, çocuk koruma garantileri, kabul koşulları gibi alanları kontrol edecek.

AB Sığınma Ajansına ilişkin düzenleme, Konsey tarafından kabul edildikten sonra AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlanacak ve 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Buna ilişkin ilk teklif, 2016'daki göçmen krizi sırasında sunulmuştu. Ajansın kurulması, AB'nin göç konusunda çokça eleştirilen uygulamalarına yönelik attığı ilk somut adım olarak nitelendiriliyor.

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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