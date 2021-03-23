AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti

23.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:37
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti

Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği'ni ziyaret etti.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Parlamento Muhabirleri Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Landrut ziyarette gazetecilerin sorularını cevapladı. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ile görüşmesinin hatırlatılması üzerine Landrut, "Kamuya açık olmayan bir görüşmenin içeriğini paylaşmam doğru olmaz. Ben Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geliyorum, onları ziyaret ediyorum ve AB'nin görüşlerini kendileriyle paylaşıyorum. Tek bir taraf ile veya diğeriyle değil bu görüşmeler" dedi.

Landrut, Türkiye ile ilgili rapora ilişkin olarak, "Raporun Avrupa Birliği'nin tartışmalarına ilişkin olarak, Türkiye'ye ilişkin Avrupa Konseyi'nin pozisyonuna ilişkin önemli bir katalog olduğunu düşünüyorum. Raporun sonuç kısmında Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ne tür tedbirlerin alınması gerektiğinden söz edilmiyor. Göç, mülteci yürütülen işbirliğinin devam etmesine, Gümrük Birliği, üst düzey diyalogun başlatılmasına dair görüşler var. Raporda ilerlemenin yavaş yavaş, artarak devam etmesine ilişkin bilgiler var" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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