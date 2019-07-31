AB nüfusunun yüzde 28'inin senede bir hafta tatile çıkma imkanı yok; Türkiye'de ise bu oran yüzde 60

Yaz ayları birçok kişi için seyahat anlamına gelirken, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde tatile çıkma imkanı olmayanların sayısı oldukça yüksek. Ancak son yıllara göre tatile çıkanların sayısında da gözde görülür bir artış var.

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre 16 yaş ve üzeri Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 28,3'ünün 2018'de evden uzakta bir haftalık tatil yapma imkanı yoktu. Türkiye'de ise bu oran, 2017 yılı için yüzde 60,8. Yani Türkiye'de halkın sadece yüzde 39,2'sinin en az bir haftalık bir tatile çıkma imkanı oldu. Euronews.com'da Görüntüle