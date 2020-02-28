AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Pierini: Ekonomik açıdan kaybeden Türkiye olacak
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AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Pierini: Ekonomik açıdan kaybeden Türkiye olacak

Avrupa Birliği'nin (AB) eski Türkiye Büyükelçisi Marc Pierini, Yunanistan ve Bulgaristan sınırına doğru hareket eden Türkiye'deki mülteciler ile ilgili yaşanan son gelişmeleri euronews Türkçe'ye değerlendirdi.

28.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 17:35
AB'nin eski Türkiye Büyükelçisi Pierini: Ekonomik açıdan kaybeden Türkiye olacak

'nin (AB) eski Büyükelçisi Marc Pierini, ve Bulgaristan sınırına doğru hareket eden Türkiye'deki mülteciler ile ilgili yaşanan son gelişmeleri Türkçe'ye değerlendirdi.


Atina ve Sofya hükümeti sınır bölgelerindeki güvenlik tedbirlerini artırırken, Avrupa Komisyonu Ankara'dan AB-Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasında değişiklik yapılmadığı bilgisini aldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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