AB mahkemesinden Adidas'a: 3 şeritli logonun mülkiyet hakkı size ait değil

AB mahkemesinden Adidas'a: 3 şeritli logonun mülkiyet hakkı size ait değil

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Almanya merkezli spor, giyim ve ayakkabı firması Adidas'ın 3 şeritli logosunun herhangi bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.

AB mahkemesinden Adidas'a: 3 şeritli logonun mülkiyet hakkı size ait değil

Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Almanya merkezli spor, giyim ve ayakkabı firması Adidas'ın 3 şeritli logosunun herhangi bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.

Mahkeme, üç paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun "ayırt edici" bir özellik taşımadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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