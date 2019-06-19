AB mahkemesinden Adidas'a: 3 şeritli logonun mülkiyet hakkı size ait değil
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Almanya merkezli spor, giyim ve ayakkabı firması Adidas'ın 3 şeritli logosunun herhangi bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.
Avrupa Birliği Genel Mahkemesi, Almanya merkezli spor, giyim ve ayakkabı firması Adidas'ın 3 şeritli logosunun herhangi bir özellik taşımadığı gerekçesiyle ticari marka olmadığına karar verdi.
Mahkeme, üç paralel çizgiden oluşan Adidas logosunun "ayırt edici" bir özellik taşımadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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