AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti
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AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti

15.10.2020 17:52 | Son Güncelleme: 15.10.2020 18:51

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB zirvesini koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle acilen terk etti. Leyen, temas halinde olduğu birisinde virüs tespit edildiğini, bu nedenle karantinaya girdiğini açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB zirvesini kısa bir süre içerisinde terk etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Leyen, "Ofisimin bir üyesinin bu sabah Kovid-19 testinin pozitif çıktığı konusunda bilgilendirildim. Benim testim negatif çıktı. Bununla birlikte önlem olarak, Avrupa Konseyi'nden derhal ayrıldım ve kendimi karantinaya alıyorum" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti
AB Komisyonu Başkanı Leyen, koronavirüs şüphesiyle AB zirvesini terk etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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