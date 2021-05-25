AB Liderler Zirvesi sona erdi
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AB Liderler Zirvesi sona erdi

AB Liderler Zirvesi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi dün ve bugün yapılan oturumların ardından sona ererken, liderler yılsonuna kadar COVAX'a 100 milyon doz aşı hibe edeceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren AB Liderler Zirvesi dün ve bugün yapılan oturumların ardından sona ererken, liderler yılsonuna kadar COVAX'a 100 milyon doz aşı hibe edeceklerini açıkladı.

AB üyesi ülkelerin liderlerini Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya getiren AB Liderler Zirvesi, dün ve bugün yapılan oturumların ardından sona erdi. Toplantının ikinci gününde liderler, Covid-19 ve iklim değişikliği gündemlerini ele aldı. Toplantının ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ortak bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Avrupa Konseyi'nin AB Dijital Covid-19 Sertifikası'nın hızlı bir şekilde uygulanmasını talep ettiği bildirildi. AB'de serbest dolaşımı kolaylaştırmak amacıyla AB içinde seyahatle ilgili Konsey tavsiyesinin haziran ayı ortasına kadar gözden geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

100 MİLYON DOZ BAĞIŞ HEDEFİ

Avrupa Konseyi'nin Covid-19 aşılarına küresel olarak eşit erişim sağlamak için çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulunarak, COVAX'ın lider rolünü desteklediği hatırlatılan basın toplantısında, AB'nin yılsonuna kadar COVAX'a en az 100 milyon doz aşı bağışı yapacağı açıklandı. AB'nin ayrıca yerel üretim kapasitesinin Küresel Sağlık Zirvesi'nin Roma Deklarasyonu doğrultusunda geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla ihtiyacı olan ülkeleri desteklemek için aşı paylaşımını hızlandırmaya kararlı olduğu ifade edildi.

İKLİM KRİZİ

Avrupa Konseyi'nin Avrupa Komisyonu'na üye devlet düzeyinde çevresel, ekonomik ve sosyal etkinin derinlemesine incelenmesiyle birlikte yasama paketini hızlı bir şekilde sunmaya davet ettiği belirtilen basın toplantısında, AB'nin küresel ivmeyi yakalamaya hazır olduğunun altı çizilerek, uluslararası ortaklar, özellikle G20 üyeleri Glasgow'daki COP26 toplantısı öncesinde hedeflerini artırmaya çağırıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

AB Liderler Zirvesi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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