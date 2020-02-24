AB Koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro ayırdı

24.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:27

Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Koronavirüs salgınıyla ile mücadele için 230 milyon euro ayrıldığını duyurdu.



İtalya'da Koronavirüs taşıyan 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Avrupa Birliği yetkilileri Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için neler yapmayı planladıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle