AB Koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro ayırdı
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AB Koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro ayırdı

Avrupa Birliği, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan Koronavirüs salgınıyla ile mücadele için 230 milyon euro ayırdıklarını duyurdu

24.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:27
AB Koronavirüs ile mücadele için 230 milyon euro ayırdı

, Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan salgınıyla ile mücadele için 230 milyon euro ayrıldığını duyurdu.


İtalya'da Koronavirüs taşıyan 4 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Avrupa Birliği yetkilileri Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için neler yapmayı planladıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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