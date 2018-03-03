AB'den Trump'a Yanıt : Biz de Levis'a, Bourbon Viskinize Gümrük Uygularız
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AB'den Trump'a Yanıt : Biz de Levis'a, Bourbon Viskinize Gümrük Uygularız

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Trump'ın çelik ithalatına gümrük vergisi kararını aptallık olarak yorumladı: "Şimdi biz de Harley Davidson motosiklete, Levis kot pantolona, Bourbon viskilerine vergi koyarız."

AB Komisyonu Başkanı Juncker, Trump'ın çelik ithalatına gümrük vergisi kararını aptallık olarak yorumladı: "Şimdi biz de Harley Davidson motosiklete, Levis kot pantolona, Bourbon viskilerine vergi koyarız."

Kaynak: Euronews.com

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