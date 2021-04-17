AB'den coğrafi işaret tescili alan "Bayramiç beyazı" bölgede ziraatçileri sevindirdi
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AB'den coğrafi işaret tescili alan "Bayramiç beyazı" bölgede ziraatçileri sevindirdi

AB'den coğrafi işaret tescili alan 'Bayramiç beyazı' bölgede ziraatçileri sevindirdi
Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel

Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen "Bayramiç beyazı" adıyla bilinen nektarinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alması Çanakkale'deki ziraatçileri sevindirdi.

Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen "Bayramiç beyazı" adıyla bilinen nektarinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alması Çanakkale'deki ziraatçileri sevindirdi.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bayramiç beyazının coğrafi işaret tesciline ilişkin kararın AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığını anımsattı.

Sevinçli ve gururlu olduklarını aktaran Pehlivan, "Bayramiç beyazı, AB'de coğrafi işaret tescili aldı. Bu ürünle ilgili çalışmalara 2008'de başladık ve önce yurt içinde coğrafi tescil aldık. Hemen arkasından da fidan tescili aldık. AB serüvenimizi ise 2016'da başlattık. AB'nin 27 ülkesinde Türk bayrağını onurlandırmak, bizim için bir gururdur." dedi.

Pehlivan, Bayramiç beyazında hedefledikleri noktaya ulaştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bayramiç beyazının bu ülkelerin zincir marketlerinde satılacak olması, bizi umutlandırdı. İlçemiz ve üreticimiz açısından çok güzel bir gelişme. Avrupa'da yaklaşık bin 510 coğrafi işaret tescil ürün var. Ülkemizde, Bayramiç beyazı ile 7 ürün oldu. Odamızın girişimleri ve Prof. Dr. Kenan Kaynaş hocamızın raporlarıyla oluşan başvurumuzla rüştümüzü ispat ettik. Bununla kalmayacağız ve ilerleyen süreçte tanınırlığı artırmak, parsel bazlı çalışmalar ve üreticilerin bilinçlendirilmesi konularına ağırlık vereceğiz. Çiftçilerde farkındalık oluşturmak ve ürünü ambalajıyla göndermek için tüm adımları atacağız. Üreticimizin de bunlara hazır olmasını bekliyoruz ve hazır olduklarına inanıyoruz."

Bölgede, yaklaşık 5 bin 500 dekar alanda üretilen nektarin, "erkenci", "orta" ve "geç" olmak üzere, üç dönemde hasat ediliyor. Ağustos ayına kadar süren hasatlarda, yaklaşık 15 bin tonluk ürün, tüketiciye sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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