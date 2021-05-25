AB'den Belarus'a 'hava sahası kapatma' yaptırımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AB'den Belarus'a 'hava sahası kapatma' yaptırımı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan yolcu uçağı krizi konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasıyla sonuçlanan yolcu uçağı krizi konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) Belarus'tan gelen uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldığını duyurdu. Leyen, ekonomik yaptırımların da geleceğini açıkladı.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair havayolu şirketine ait bir yolcu uçağı Pazar günü bomba ihbarı iddiasıyla Belarus'un başkenti Minsk'e zorunlu iniş yaptı. Uçakta bulunan Belaruslu muhalif gazeteci Roman Petroseviç, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Söz konusu olay, AB, ABD ve NATO'nun tepkisini çekti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile düzenlediği ortak basın toplantısında alınan yaptırım kararını açıkladı.

BELARUS'A HAVA SAHASI KAPATILDI

Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hava sahamızı Belarus'tan gelen uçaklara kapatıyoruz ve AB havayollarına ülke üzerinden uçmamaları çağrısında bulunuyoruz. Bu demokrasiye bir saldırıdır" diyerek, Minsk'te muhalif gazeteci Petroseviç'in gözaltına alınmasına yönelik eylemleri, 'rezil' ve 'çirkin' olarak değerlendirdi. Leyen, paylaşımında, "Ekonomik yaptırımlar da yakında sunulacak" dedi.

BLINKEN'DEN BELARUS'A YÖNELİK İKİLİ GÖRÜŞMELER

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Belarus'ta meydana gelen uçak krizine ilişkin ikili görüşmeler yaptığını duyurdu. Price, sosyal medya paylaşımında Blinken'in Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Belarus ve Gazze'ye yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Öte yandan Blinken, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ile BM Güvenlik Konseyi ve Belarus uçak krizine yönelik yüz yüze görüştü.

AB'den Belarus'a 'hava sahası kapatma' yaptırımı
AB'den Belarus'a 'hava sahası kapatma' yaptırımı
AB'den Belarus'a 'hava sahası kapatma' yaptırımı
AB'den Belarus'a 'hava sahası kapatma' yaptırımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını kullandırmayacak
AB, Belarus'a yeni yaptırımlar uygulayacak, hava sahasını kullandırmayacak
Türkiye ile Polonya arasında hedef 10 milyar dolarlık ticaret
Türkiye ile Polonya arasında hedef 10 milyar dolarlık ticaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracı) Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Polonya'ya Bayraktar TB2 SİHA ihracı) Türkiye, tarihinde ilk kez, NATO ve AB üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Prens Harry Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Adem Büyük Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AB'den Belarus'a 'hava sahası kapatma' yaptırımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 12:52:42. #1.14#

title