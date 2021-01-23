AB'deki veri kuralları ihlali nedeniyle WhatsApp'a ağır para cezası hazırlığı
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AB'deki veri kuralları ihlali nedeniyle WhatsApp'a ağır para cezası hazırlığı

23.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:01

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Avrupa Birliği (AB) veri koruma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 milyon Euro'ya varan para cezasına çarptırılabileceği bildirildi.

Politico'nun internet sitesinde çıkan yazıda, WhatsApp'ın Avrupa'daki merkezinin yer aldığı İrlanda'da bulunan veri koruma kurumunun şirketin kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini sürdürdüğü kaydedildi.

İncelemenin, WhatsApp uygulamasının kişisel verilerin Facebook ile paylaşılması konusunda hatalar yaptığı ve Avrupa'daki kullanıcıları bu konuda gerekli biçimde bilgilendirmediği için başlatıldığı anımsatılan haberde, bunun AB çapında 2018 yılında yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğu belirtildi.

CEZA 30 İLE 50 MİLYON EURO ARASINDA

Haberde, şirkete verilecek ceza konusunda İrlanda Veri Koruma Kurumunun AB üyesi diğer ülkelerdeki ilgili mercilerle görüşmelerde bulunduğu, WhatsApp'ın AB kişisel veri kurallarındaki şeffaflık şartlarını ihlalden ötürü 30 ile 50 milyon Euro arasında para cezası ile karşılaşabileceği ifade edildi.

CEZA BU YIL AÇIKLANABİLİR

AB veri düzenleyicilerinin kararı ile birlikte WhatsApp'ın kişisel verileri kullanış biçimini de değiştirmesi gerekeceğine dikkat çekilen haberde, söz konusu para cezasının bu yıl içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, Facebook'un finansal raporlarında WhatsApp'a gelebilecek para cezası için 77,5 milyon avroluk bir kaynak ayırdığına dikkat çekildi.

AB'deki veri kuralları ihlali nedeniyle WhatsApp'a ağır para cezası hazırlığı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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