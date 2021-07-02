AB'de Covid-19 aşı sertifikası uygulaması başlıyor
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AB'de Covid-19 aşı sertifikası uygulaması başlıyor

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Haberler | Güncel

- AB'de Covid-19 aşı sertifikası uygulaması başlıyor Avrupa Birliği'nin Covid-19 salgınında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı AB Dijital Covid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün yürürlüğe girdi.

- AB'de Covid-19 aşı sertifikası uygulaması başlıyor

BRÜKSEL - Avrupa Birliği'nin Covid-19 salgınında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı AB Dijital Covid-19 aşı sertifikası uygulaması bugün yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği tarafından yaz tatili yaklaşırken seyahatleri kolaylaştırmayı ve turizm sektörünü yeniden canlandırmayı hedefleyen AB Dijital Covid sertifikası uygulaması bugün yürürlüğe girdi. Sertifikanın 12 aylık süre için geçerli olacağı bildirildi.

AB Dijital Covid Sertifikası, kişinin Covid-19 bulaşma riski taşımadığını kanıtlayarak karantina ve PCR testi gerekmeden sınırları daha kolay aşmayı amaçlıyor. Ücretsiz QR kodlu dijital veya kağıt şeklinde olacak aşı sertifikasında kişilerin Covid-19'a karşı aşı olduğu, PCR veya hızlı antijen test sonucu veya hastalıktan tedavi görüp görmediğine dair bilgiler yer alıyor. Ulusal dillerde ve İngilizce olan sertifikanın düzenlenmesinden ulusal makamların sorumlu olduğu belirtildi.

EMA tarafından onaylanan aşılar

AB'nin 27 ülkesinde ve İzlanda, Norveç, Lihtenstayn ve İsviçre'de geçerli olacak aşı sertifikasında Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı aşıların kabul edileceği bildirildi. Şimdiye kadar 4 aşıya yeşil ışık yakan Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı aşılar Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZenaca ve Johnson&Johnson aşıları oldu. Her ülke Dünya Sağlık Örgütü acil kullanım listesinde yer alan aşıları kabul edip etmeyeceğine dair karar verebilecek. Ayrıca üye devletler aşı sertifikasının tek bir dozdan sonra mı yoksa tam bir aşılama döngüsünden sonra mı kabul edileceğine dair karar verebilecekler.

AB'de Covid-19 aşı sertifikası uygulaması başlıyor
AB'de Covid-19 aşı sertifikası uygulaması başlıyor
AB'de Covid-19 aşı sertifikası uygulaması başlıyor
AB'de Covid-19 aşı sertifikası uygulaması başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır

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