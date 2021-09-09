AB Askeri Komite Başkanı Graziano, Lübnanlı yetkililerle güvenlik konularını görüştü
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AB Askeri Komite Başkanı Graziano, Lübnanlı yetkililerle güvenlik konularını görüştü

AB Askeri Komite Başkanı Graziano, Lübnanlı yetkililerle güvenlik konularını görüştü
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) Askeri Komite Başkanı General Claudio Graziano, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer ile yaptığı görüşmelerde güvenlik konularını ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Askeri Komite Başkanı General Claudio Graziano, Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer ile yaptığı görüşmelerde güvenlik konularını ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn, ülkesini ziyaret eden Graziano ve beraberindeki askeri heyeti başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede Lübnanlıların Suriye'deki iç savaşın etkisiyle büyüyen krizler sonucu zor bir ekonomik süreçten geçtiğini dile getiren Avn, AB'nin Lübnan'a yönelik yardımlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Graziano da Lübnan ziyaretinde güvenlik başta olmak üzere ülkedeki durumu yakından görmek istediğini ve bu zor şartlarda orduya da yardımı hedeflediklerini ifade etti.

AB'nin Lübnan'a daha fazla yardım etmeye hazır olduğunu dile getiren Graziano, bölgedeki istikrarın ve Lübnan sahasıyla ilgili uluslararası kararların uygulanmasının önemini vurguladı.

Graziano, Lübnan'da, özellikle de güneyindeki bölgede istikrarın sürdürülmesinin önem arz ettiğini kaydetti.

Öte yandan Lübnan Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin, Beyrut'ta görüştüğü Graziano ve beraberindeki askeri heyet ile yerel ve bölgesel konuları ele aldığı ifade edildi.

Lübnan Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Başbakan Hassan Diyab'ın Graziano ile görüşmesinde ülkedeki güvenlik konularının değerlendirildiği aktarıldı.

AB Askeri Komite Başkanı Graziano, Lübnanlı yetkililerle güvenlik konularını görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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