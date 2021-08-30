AB, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
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AB, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı

AB, ABD ve 5 ülkeyi güvenli seyahat listesinden çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Covid-19'la mücadele kapsamında ABD ile beraber Kosova, İsrail, Karadağ, Lübnan ve Kuzey Makedonya'yı güvenli seyahat listesinden çıkardı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Covid-19'la mücadele kapsamında ABD ile beraber Kosova, İsrail, Karadağ, Lübnan ve Kuzey Makedonya'yı güvenli seyahat listesinden çıkardı.

AB üyesi ülkeler, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası seyahat listesini güncelleyerek, ABD ve 5 ülkenin AB'nin güvenli seyahat listesinden çıkarıldığını duyurdu. Güncellenen listeye göre ABD ile beraber Kosova, İsrail, Karadağ, Lübnan ve Kuzey Makedonya seyahat kısıtlamalarının uygulandığı ülkeler arasında yer aldı.

AB güvenli seyahat listesinde ise şu anda 17 ülke bulunuyor. Listede Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, Arnavutluk, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bosna Hersek, Brunei, Ürdün, Katar, Moldova, Suudi Arabistan, Sırbistan, Singapur, Güney Kore, Ukrayna ve Çin yer alıyor.

AB'de yer alan ülkeler kendi sınır politikalarını belirleme özgürlüğüne sahip olsa da AB güvenli seyahat listesi ile blok genelinde seyahat kurallarının birleştirilmesi ve ortak hareket edilmesi amaçlanıyor. AB ülkelerinin belirleyeceği politikalara göre, seyahat kısıtlamaları listesinde bulunan ülkelerden gelen ziyaretçilere test ve karantina uygulama zorunluluğu gibi daha sıkı yaptırımlar uygulanıyor. Avrupa Konseyi, her iki haftada bir seyahat kısıtlamaları listesini gözden geçiriyor ve gerektiğinde güncelliyor.

(Aylin Albayrak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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