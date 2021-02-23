Gazeteci Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gazeteci Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı

23.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:45
Gazeteci Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zonguldak Anadolu Ajansı Muhabiri Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Zonguldak Anadolu Ajansı Muhabiri Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen 11 Ocak'ta beyin kanaması geçiren Anadolu Ajansı Zonguldak Muhabiri Ferdi Akıllı, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alınan Akıllı gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kurum temsilcileri, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Akıllı; kılınan cenaze namazı sonrası Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Kadir Topbaş Meral Akşener Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Seda Sayan Prens Harry Türkan Şoray
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Manisa Göztepe Antalya Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gazeteci Ferdi Akıllı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 16:45:32. #1.15#
title