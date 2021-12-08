AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Jandarma Komutanı Kutlu'ya ziyaret - Haberler
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AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Jandarma Komutanı Kutlu'ya ziyaret

AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan İl Jandarma Komutanı Kutlu'ya ziyaret
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu'yu ziyaret etti.

SAKARYA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu'yu ziyaret etti.

Velioğlu, ziyarette Kutlu'ya kurumun çalışmalarını anlattı ve AA'nın "100 Yıllık Türkiye" kitabını takdim etti.

Kutlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'ya çalışmalarında başarı diledi.

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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