AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu'ndan Düzce Valisi Atay'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay'ı ziyaret etti.

Velioğlu, ziyarette Atay'a, AA'nın hazırladığı Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutacak belge niteliğindeki "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

AA'nın hazırladığı kitapların tarihe ışık tutması açısından çok kıymetli olduğunu dile getiren Vali Atay, Velioğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer