AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor
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AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması sürüyor

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

27.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:04
AA'nın

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ocak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "", "yaşam" ve "" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Ocak, kategorisinde 'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Şamiloğlu ise haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını seçti.

Altındal da tercihini haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarından yana kullandı.

Kaynak: AA
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