Aa'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Polat, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra, AA foto muhabirlerince çekilen ve oylamaya sunulan kareleri tek tek inceledi.

Haber kategorisinde seçimini Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisindeyse Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları" fotoğrafından yana kullanan Bulut, spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Sahadaki kedi" isimli fotoğrafını oyladı.

Polat, seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, AA'nın Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri olduğunu belirtti.

AA'nın dünyanın dört bir tarafında genç ve dinamik ekiplerle temsil edildiğini dile getiren Polat, "Fotoğraf yarışmaları yapıyorsunuz, bunu da kamuya açık yapıyorsunuz. 3 kategoride fotoğraf seçme söz konusuydu. Ben de beğendiğim fotoğrafları oyladım." dedi.

Polat, başta AA Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere kurumda çalışan herkese teşekkür ederek, "Bir marka olarak bulunduğumuz yerden daha yükseğe çıkmak için hep birlikte mücadele ediyoruz. AA, THY gibi dünya markaları, bizim ülkemizin değerleri. Bunlar bizi gururlandırıyor. Burada en büyük emek de sahada çalışan kardeşlerimizin." diye konuştu.