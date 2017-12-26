Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması - Edirne

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelen bir soydaş ile yurt dışında yaşayan Türk vatandaşı, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



Bulgaristan'ın Kırcaali ilinde yaşayan Erkan Özgür, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.



Haber kategorisinde Diaa al Din'in Suriye'de 30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ateşkesi ihlal eden rejime ait savaş uçaklarının, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Arbin beldesinde yer alan yerleşim yeri ve çarşıya hava saldırısını konu alan "Suriye'de ateşkes ihlalleri" isimli fotoğrafı oyladı.



Yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Koyunların yolculuğu" eserini seçen Özgür'ün spor kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" fotoğrafı oldu.



Özgür, yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu söyledi.



Üç kategoride de birer fotoğraf seçtiğini belirten Özgür, "Anadolu Ajansı'nın haberlerini takip ediyoruz. Doğru ve objektif haber yayınlıyorsunuz. Takip ediyoruz. Teşekkür ederiz." dedi.



Almanya'da yaşayan İbrahim Kol da haber kategorisinde Murat Yolcu'nun Isparta Eğridir Dağ Komando Okulu'nda komando adaylarının geçtiği zorlu eğitimi konu edinen "Komandoların eğitimi" isimli fotoğrafı seçti.



Yaşam kategorisinde Zekeriya Karadavut'un "Kostak profesyonel yürüteçle yuvasına döndü" başlıklı fotoğrafına oy veren Kol, spor kategorisinde de Abdullah Coşkun'un "Türkiye'nin sevinci" isimli fotoğrafını oyladı.



AA'yı takip ettiklerini belirten Kol, "Çok güzel fotoğraflar. Bu bir sanat. O anı yakalamışlar. Çok güzel buldum. İnşallah benim beğendiğim fotoğraflar da birinci olur." diye konuştu.