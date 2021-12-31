AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ISPARTA (AA) - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ile dışında çektiği fotoğrafları inceleyen, Seymenoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları oyladı.

Seymenoğlu 'Ciğerlerimiz yandı', 'Savaşın yıkmadığı hayaller', 'Vira Bismillah' başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Vali Seymenoğlu, Anadolu Ajansı'nın, ülkenin iyi günde ve kötü günde tarihe not düşüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı'nın, yurt genelindeki gelişen olayları arşivleyerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağını belirten Seymenoğlu, "Savaş ortamında sporunda yapılabileceğini gösteren bir boks antrenörünün, öğrencilerine, çocuklara savaş ortamından azda olsa uzaklaştırabilmek onlara az da olsa moral verilebileceğini gösteren fotoğrafı seçtim." ifadelerini kullandı

AA'nın fotoğraf oylaması uygulamasının başarılı bulduğunu aktaran Seymenoğlu, "Yaşam kategorisinde bolluk ve bereketin simgesi olan bir balık avcılığının bereketini işaretledim. Çoluk çocuğun rızkını kazana bilmenin balıkçılık ne kadar zor olduğunu, balık avının devam etmesi gerektiğini inan kişilerin avcılığını belirleyen ve simgeleyen fotoğrafı tercih ettim." diye konuştu.

Isparta'da çıkan orman yangınlarının da dikkati çeken Seymenoğlu, "Doğal afetler karşısında insanların ve insan teknolojisinin ne kadar zorlandığını özellikle Isparta yangınında Sütçüler Çandır yangınında yedi gün boyunca, her türlü elimizdeki imkanı kullanmamıza rağmen yangında sınırlı mücadele edebildiğimizi simgeleyen Muğla'daki yangının görüntüsünü seçmiş oldum."

Seymenoğlu, AA'nın yönetimi ve sahada çalışan muhabirlerinin yeni yılını da kutladı.

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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