AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde bir araya gelen Çalış ile Özdarendeli, AA muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Rektör Çalış, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", haberde Bilal Kahyaoğlu'nun "Selin yıktıkları", sporda da Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy verdi.

Prof. Dr. Özdarendeli de haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda ise Sıraç Karadeniz'in "Yerel kayakçılar" ile Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" karelerini oyladı.

ERÜ Rektörü Çalış, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, foto muhabirleri ve muhabirleri kutladı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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