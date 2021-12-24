AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan ile Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Demir, Kayhan ve Gözcü, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylarını kullandı.

Demir, haber de Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarını oyladı.

Kayhan da haber de Elif Öztürk Özgöncü'nün "Yorgun kahramanlar", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile sporda Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarını seçti.

Gözcü ise haber de Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarına oy verdi.