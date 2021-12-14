Milli güreşçi Yasemin Adar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli güreşçi Yasemin Adar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yasemin, haber, yaşam ve spor kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki üçüncü olarak kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyayı getiren milli sporcu, haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın çektiği "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" başlıklı fotoğrafına oy verdi. Yasemin, kendisi gibi ilkleri gerçekleştiren bir kadını konu aldığı için bu tercihi yaptığını söyledi.

Yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" adlı fotoğrafını seçen Yasemin, spor kategorisinde ise tercihini Ali Atmaca'nın çektiği ve kendisinin Tokyo 2020'deki mücadelesinin yer aldığı "Bırakmam" isimli fotoğraftan yana kullandı.