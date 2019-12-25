AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

25.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:50

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan ve Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Müjdat Çetin, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Işıksu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.



"Haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafını tercih eden Işıksu, "spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Işıksu, her bir fotoğrafta ayrı bir özellik bulunduğunu belirterek, "Fotoğraf seçiminde zorluk çekiyoruz. Muhabir arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

SESOB Başkanı Hasan Alişan da "haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", "yaşam" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur yaylası", "spor" kategorisinde ise Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" fotoğraflarına oy verdi.

Alişan, yaptığı değerlendirmede zor şartlar altında, hayatını tehlikeye atarak mesleğinin hakkını vererek çekilen fotoğrafların değerinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Çetin ise "haber" kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", "yaşam" kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", "spor" kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğraflarını tercih etti.

Çetin, yaptığı değerlendirmede, bir muhabirin mesleğini sevmemesi ve saygı göstermemesi halinde başarılı olmasının mümkün olmadığını belirterek, "Anadolu Ajansı muhabiri arkadaşlarımız mesleklerinde profesyonel eğitimli olarak savaşlarda, yangınlarda, her olayın içindeler." diye konuştu.

Kaynak: AA