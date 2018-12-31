Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında üç kategoride oy kullandı.

Milletvekili Tin, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar" fotoğrafını tercih eden Tin, yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" isimli fotoğrafına oy verdi.

Tin, AA muhabirlerinin çektikleri bu fotoğrafların 2018'de dünyada yaşananları özetlediğini belirtti.

AA'nın dünyada mağdurların ve mazlumların yanında yer aldığını ve onların sesi olduğunu vurgulayan Tin, "Bundan dolayı AA'ya, yönetimine, hem yurt içindeki hem yurt dışındaki çalışanlarına, tüm personeline teşekkür ediyorum. AA, Türkiye'de ve dünyada bizim gözümüz kulağımızdır. 2019'da da AA'nın yaptığı hizmetlerin devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA