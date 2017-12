Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Anadolu Ajansımız bizim yüz akımız, uluslararası alanda habercilik ve haberleştirmede de gururumuz, çok değerli bir markamız." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin, makamında ziyaret ettiği Vali Güzeloğlu'na, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçki hakkında bilgi verdi.



Güzeloğlu, geleneksel hale gelen ve "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğraflarını" inceleyerek, haber kategorisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde Elif Öztürk'ün çektiği "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü", yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün kışın köyden 7 kilometre uzaktaki yaylalardan hayvanlarını getiren vatandaşın doğum yapan koyunun kuzusunu kucağında taşımasını konu alan "Koyunların Yolculuğu", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metre final turunda yarışan milli atlet Ramil Guluyev'i çektiği "Ramil altına koştu" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.



Vali Güzeloğlu, 2017 yılının bütün yaşanmışlıklarını kendilerine taşıyan, haberleştiren çok zor şartlarda ve büyük riskler altında çalışarak bunların unutulmamasını, birey ve toplum belleğine arşivlenmesini sağlayan Anadolu Ajansı çalışanlarını kutladı.



Güzeloğlu, "Anadolu Ajansımız bizim yüz akımız, uluslararası alanda habercilik ve haberleştirmede de gururumuz, çok değerli bir markamız. Kurtuluş Savaşı dönemlerinden başlayarak milli mücadelenin tanıklığında Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar gelmesinde bir nevi toplumu ve bireylerin haber alma hakkının kullanılmasında gözümüz ve kulağımız." ifadelerini kullandı.



Güzeloğlu, AA'nın her geçen yıl daha da güçlendiğini, dünyanın her köşesinde çok büyük özveriyle çalışan bir kadrosu olduğunu vurguladı.



Güzeloğlu, "Yılın Fotoğrafları" oylamasıyla ilgili olarak da "Bakarken gerek ülkemizden gerek dünyanın her bir köşesinden Anadolu Ajansının tanıklığıyla spor, haber ve özellikle genel anlamda yayıncılıkta çok özel kareler var. Ben de bugün bunu belirlemede kendi oyumu kullanmanın mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.



AA çalışanları ve foto muhabirlerini tebrik eden Güzeloğlu'na, Gültekin de teşekkür etti.