AA'nın Makedonca yayını 6 yaşında

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 9 Kasım 2015'te hayata geçirdiği Makedonca yayını, 6. yılını geride bıraktı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Arnavutça ile birlikte faaliyet gösteren AA'nın Makedonca servisi, 6 yıl içinde ülkenin önemli haber kaynağı oldu.

Faaliyete başladığı tarihten itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 77 bin 741 haber, 25 bin 565 fotoğraf ve 16 bin 938 görüntü yayımlayan Makedonca servisi, bu süre zarfında hem ülkede hem de bölgedeki en önemli haber kaynakları arasına girdi.

Balkanlar, Türkiye ve dünyadan tüm önemli gelişmeleri ülke kamuoyuna aktaran Makedonca Haberler Editörlüğü, bölgedeki abone ve okuyucularına haberler in yanı sıra fotoğraf, görüntü ve grafik de sunuyor.

AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS), Rusça, Sorani ve Kurmanci, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde de yayın yapıyor.

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