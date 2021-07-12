AA'nın 15 Temmuz'u anlatan fotoğrafları Sırbistan'da sergilendi

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz-Demokrasi Mücadelesi" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

NOVİ Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz-Demokrasi Mücadelesi" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosluğu ve Novi Pazar Ras Müzesi tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi anlatıldı.

Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol, burada yaptığı açıklamada, Sancak'a 15 Temmuz gecesi Türk halkına verdikleri destek nedeniyle teşekkür ederek, hain darbe girişimin 5'inci yıl dönümünde Türkiye ve mücadelesine verilen desteğin ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Ras Müzesi Müdürü Fuad Bacinanin de 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk halkının demokrasi için mücadele ettiğine işaret ederek, "Tüm dünyaya bir devlet nasıl korunur onu gösterdiler. Bu tarz sergileri düzenlemek yaşananların unutulmaması için oldukça önemli." dedi.

İki yıl önce Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde "15 Temmuz" isimli kütüphanenin de açıldığı müzedeki sergiye Sancak halkı büyük ilgi gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija