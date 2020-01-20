AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü
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AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü

Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Yeter Erdine'nin eşi Salman Erdine (42) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

20.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 09:32
AA muhabiri Yeter Erdine'nin acı günü

Bölge Müdürlüğü'nde görevli muhabir Yeter Erdine'nin eşi Salman Erdine (42) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir yüksek şeker ve böbrek yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Basın Yayın Müdürlüğü'nde görevli muhabir Salman Erdine yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası Erdine'nin cenaze namazı, bugün öğle namazına müteakip Nakıpoğlu Camisi'nde kılınacak.

Kaynak: AA
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